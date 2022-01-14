Губерниев предложил тренеру женской сборной по биатлону работать дистанционно

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил работу старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова. Его цитирует «Чемпионат.com».

«Когда его не было, мы выиграли сингл-микст. Сегодня в призах. Может, ему дистанционно руководить сборной. На удачу», — предложил Губерниев. Он добавил, что Шашилова часто не бывает на стадионе из-за болезни, но к этому все привыкли.

14 января сборная России по биатлону завоевала бронзовые медали по итогам женской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. В составе российской команды выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.

13 января появилась информация, что правление Союза биатлонистов России (СБР) может поднять вопрос об увольнении Шашилова из-за участившихся случаев нарушения режима. Позже член правления СБР Иван Черезов заявил, что такого вопроса в повестке заседания нет.

62-летний Шашилов был назначен старшим тренером женской сборной России в мае 2020 года. До этого специалист занимал должность главного тренера сборной Свердловской области по биатлону. Его неоднократно обвиняли в том, что он незаслуженно берет в сборную спортсменок из своего региона.