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Губерниев предложил тренеру женской сборной по биатлону работать дистанционно

Губерниев о тренере женской сборной по биатлону Шашилове: может, ему работать дистанционно

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил работу старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова. Его цитирует «Чемпионат.com».

«Когда его не было, мы выиграли сингл-микст. Сегодня в призах. Может, ему дистанционно руководить сборной. На удачу», — предложил Губерниев. Он добавил, что Шашилова часто не бывает на стадионе из-за болезни, но к этому все привыкли.

14 января сборная России по биатлону завоевала бронзовые медали по итогам женской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. В составе российской команды выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.

13 января появилась информация, что правление Союза биатлонистов России (СБР) может поднять вопрос об увольнении Шашилова из-за участившихся случаев нарушения режима. Позже член правления СБР Иван Черезов заявил, что такого вопроса в повестке заседания нет.

62-летний Шашилов был назначен старшим тренером женской сборной России в мае 2020 года. До этого специалист занимал должность главного тренера сборной Свердловской области по биатлону. Его неоднократно обвиняли в том, что он незаслуженно берет в сборную спортсменок из своего региона.

Дарья Коршунова
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