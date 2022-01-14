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Российский музыкант назвал Петербург столицей мусора

Солист группы The Hatters Юрий Музыченко пожаловался на горы мусора в Санкт-Петербурге

Фото: @yra_muzichenkо

Солист российской группы The Hatters Юрий Музыченко пожаловался на гололед и кучи отходов на улицах Санкт-Петербурга. Музыкант опубликовал сторис в своем Instagram, где с иронией назвал город столицей мусора.

На видео артист показал гору отходов во дворе своего дома и отметил, что поскользнулся и чуть не упал на льду. «Доброе утро, петербуржцы. Выходя из подъезда, я чуть не разложился на льду, будьте аккуратны. И добро пожаловать теперь, по ходу, в мусорную столицу», — поделился Музыченко.

В начале зимы в Санкт-Петербурге возникли проблемы с вывозом снега и отходов. Горожане жалуются на груды мусора, нечищенные тротуары, а в дни потеплений — на огромные лужи. В областном правительстве признали проблему с вывозом снега и объяснили ее медленной работой подрядчиков.

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Ситуация с накопившимися во дворах жителей Петербурга отходами, в свою очередь, связана с недостаточной готовностью региона к мусорной реформе. У некоторых перевозчиков не хватило техники для вывоза, данных о мусорных площадках или контактов коммунальщиков, которые бы открыли дворы для въезда специального транспорта.

Нина Ташевская
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