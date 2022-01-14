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Подозреваемого в педофилии россиянина арестовали на два месяца

В Омске подозреваемого в изнасиловании 15-летней школьницы отправили в СИЗО на два месяца

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Советский районный суд Омска отправил в СИЗО на два месяца местного жителя, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки. Об этом в пятницу, 14 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

По данным следствия, преступление было совершено в ночь на 13 января. 38-летний россиянин изнасиловал дочь своей сожительницы, пока та была на работе. Утром, узнав о случившемся с ребенком, женщина позвонила в полицию. После этого злоумышленник залез на березу возле подъезда, пытаясь спрятаться от дяди девочки. Позже полицейские вместе с сотрудниками МЧС сняли его с дерева.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней»). Известно, что ранее подозреваемый в педофилии был восемь раз судим за кражи. Пострадавшая школьница в настоящее время находится в больнице, ей потребовалась операция.

13 января сообщалось, что председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль в центральном аппарате ведомства расследование этого дела.

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Елизавета Новикова
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