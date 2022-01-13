Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Изнасиловавший падчерицу россиянин спрятался на березе от дяди пострадавшей

В Омске подозреваемый в изнасиловании школьницы залез на березу, убегая от дяди девочки
Начало событий в новости Задержание подозреваемого в изнасиловании падчерицы россиянина попало на видео

Кадр: gazeta.ru

Житель Омска, подозреваемый в изнасиловании 15-летней дочери сожительницы, забрался на дерево, испугавшись мести дяди пострадавшей. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на слова местной жительницы.

«Местные объяснили, что утром его на березу загнал дядя девочки, которую он изнасиловал, — мужчина бежал за ним с битой», — приводят слова женщины в издании.

Преступление было совершено в ночь на 13 января. 38-летний россиянин изнасиловал падчерицу, пока ее мать была на работе. Утром, узнав о случившемся с ребенком, она позвонила в полицию. Злоумышленник залез на дерево возле подъезда, пытаясь спрятаться, однако это ему не удалось: полицейские вместе с сотрудниками МЧС сняли его с березы. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 131 («Изнасилование несовершеннолетней») УК РФ. Известно, что ранее подозреваемый в педофилии был восемь раз судим за кражи. Пострадавшая школьница в настоящее время находится в больнице, ей потребовалась операция.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Фигуристка Валиева выиграла короткую программу на ЧЕ с мировым рекордом
Заведено дело в связи с исчезновением замглавы штаба воинской части на Урале
Памятник Минину и Пожарскому демонтировали на Красной площади в Москве
Раскрыта стоимость бриллиантового обручального кольца Меган Фокс
Захарова оценила эвакуацию россиян из Казахстана
Жена попыталась исполнить последнюю волю умершего мужа и погибла
Огромный кот из России удивил иностранцев
Изнасиловавший падчерицу россиянин спрятался на березе от дяди пострадавшей
Российский врач раскрыла способ пережить 20-градусный перепад температур
Французские пекари возмутились ценой хлеба в гипермаркете
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter