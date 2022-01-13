Изнасиловавший падчерицу россиянин спрятался на березе от дяди пострадавшей

Житель Омска, подозреваемый в изнасиловании 15-летней дочери сожительницы, забрался на дерево, испугавшись мести дяди пострадавшей. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на слова местной жительницы.

«Местные объяснили, что утром его на березу загнал дядя девочки, которую он изнасиловал, — мужчина бежал за ним с битой», — приводят слова женщины в издании.

Преступление было совершено в ночь на 13 января. 38-летний россиянин изнасиловал падчерицу, пока ее мать была на работе. Утром, узнав о случившемся с ребенком, она позвонила в полицию. Злоумышленник залез на дерево возле подъезда, пытаясь спрятаться, однако это ему не удалось: полицейские вместе с сотрудниками МЧС сняли его с березы. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 131 («Изнасилование несовершеннолетней») УК РФ. Известно, что ранее подозреваемый в педофилии был восемь раз судим за кражи. Пострадавшая школьница в настоящее время находится в больнице, ей потребовалась операция.