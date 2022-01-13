Задержание подозреваемого в изнасиловании падчерицы россиянина попало на видео

Задержание 38-летнего жителя Омска, подозреваемого в изнасиловании 15-летней школьницы, попало на видео. Запись в четверг, 12 января, публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как полицейские уговаривают мужчину спуститься с дерева, на которое он забрался, пытаясь уйти от задержания. Затем на него надевают наручники. По пути в отдел стражи порядка спрашивают его о том, что он сделал, однако подозреваемый не может внятно ответить на этот вопрос, так как, по всей видимости, находится в неадекватном состоянии. Также в видео показано, как двое сотрудников полиции ведут предполагаемого насильника по коридору отделения.

Ранее сообщалось, что преступление было совершено в ночь на 13 января. Подозреваемый, который был сожителем матери потерпевшей, изнасиловал падчерицу, пока женщина была на работе. Утром, узнав о случившемся с ребенком, она позвонила в полицию. Злоумышленник попытался спрятаться на дереве возле подъезда, однако ему не удалось: полицейские вместе с сотрудниками МЧС сняли его с березы.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 131 («Изнасилование несовершеннолетней») УК РФ. Известно, что ранее подозреваемый в педофилии был восемь раз судим за кражи. Пострадавшая в настоящее время находится в больнице.