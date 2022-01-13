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Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании 15-летней школьницы

СКР: Бастрыкин взял на контроль расследование дела об изнасиловании девочки в Омске

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль в центральном аппарате ведомства расследование дела об изнасиловании 15-летней девочки в Омске. Об этом в четверг, 13 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СКР.

По данным следствия, преступление было совершено в ночь на 13 января. 38-летний россиянин изнасиловал дочь своей сожительницы, пока та была на работе. Утром, узнав о случившемся с ребенком, женщина позвонила в полицию. После этого злоумышленник залез на березу возле подъезда, пытаясь спрятаться от дяди девочки. Позже полицейские вместе с сотрудниками МЧС сняли его с дерева.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней»). Известно, что ранее подозреваемый в педофилии был восемь раз судим за кражи. Пострадавшая школьница в настоящее время находится в больнице, ей потребовалась операция.

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Елизавета Новикова
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