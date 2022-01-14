Советник Путина допустил возможность «великого переселения севера»

Проблема возможного ущерба инфраструктуре в зоне вечной мерзлоты из-за изменения климата изучается, и в будущем возможно, что население переселят в более комфортные регионы, допустил советник президента, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев в ходе общения с журналистами в рамках Гайдаровского форума. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос «Ленты.ру» о возможности устроить «великое переселение севера» на фоне потенциальных угроз.

Он пояснил, что проблема находится в поле зрения, проводятся необходимые исследования, в том числе и по поручению российского лидера Владимира Путина. «Если мы будем видеть, что те инженерные решения не позволяют дальше расширяться, или это будет дороже, экономически неправильно, не будет оправдывать затраты, то, конечно, не исключено, что этих людей вполне можно в более комфортные регионы перевезти. Это возможно, это вопрос времени и целесообразности», — пояснил Эдельгериев.

Вечная мерзлота в северных регионах России находится под угрозой из-за изменения климата. Специалисты при этом указывают, что из-за потепления серьезной угрозе подвергаются находящиеся в регионе постройки, включая жилые дома.

По оценкам Минприроды, ущерб от таяния вечной мерзлоты может составить десятки триллионов рублей. «Мы посчитали примерный ущерб, который может составить для нашей страны, если не мониторить и вовремя не реагировать [на таяние вечной мерзлоты]. Это до 50 триллионов рублей ущерба, который может быть нанесен Арктике», — объяснял глава ведомства Александр Козлов.