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Спорт

Самая сексуальная спортсменка мира восхитила фанатов новым откровенным фото

Немецкая бегунья Алиса Шмидт попозировала в обтягивающих шортах и восхитила фанатов

Фото: @alicasmd

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию в Instagram.

Легкоатлетка попозировала в розовом топе и серых обтягивающих шортах на фоне стадиона. «Готовлюсь к сезону тренировок в помещениях», — подписала она пост. В комментариях фанаты восхитились снимком. Фотография набрала более 100 тысяч лайков.

Шмидт регулярно публикует откровенные снимки. 29 декабря она поделилась фото в бежевом топе с глубоким декольте. «Ты — это то, что ты делаешь. Но совсем не то, что говоришь», — написала легкоатлетка.

В октябре спортсменка устроила для своих фанатов дефиле в Instagram. Она выложила несколько фотографий в разных нарядах и попросила подписчиков оценить их в комментариях.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

Дарья Коршунова
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