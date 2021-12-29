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Спорт

Самая сексуальная спортсменка мира попозировала в топе с глубоким декольте

Немецкая бегунья Алиса Шмидт опубликовала фото в топе с глубоким декольте
Алиса Шмидт

Алиса Шмидт. Фото: @alicasmd

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию в Instagram.

Легкоатлетка попозировала в бежевом топе с глубоким декольте. «Ты — это то, что ты делаешь. Но совсем не то, что говоришь», — написала Шмидт. В комментариях пользователи назвали наряд спортсменки ярким и сексуальным. Снимок набрал более 230 тысяч лайков.

2 октября Шмидт устроила для своих фанатов дефиле в Instagram. Она выложила несколько фотографий в разных нарядах и попросила подписчиков оценить их в комментариях.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

Андрей Стрельцов
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