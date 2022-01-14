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Курс евро взлетел до рекорда

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже впервые с июля 2021 года превысил 88 руб.

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 14 января превысил 88 рубля впервые с рекорда июля 2021 года, свидетельствуют данные торгов. К моменту написания новости евро стоил 88,02 рубля (плюс 0,69 процента).

Курс доллара тоже взлетел, до 76,81 рубля (плюс 0,71 процент). На открытии основной торговой сессии на Московской бирже российский фондовый рынок 14 января продемонстрировал рост. Индекс Мосбиржи увеличился на 0,89 процента, до 3710,75 пункта, индекс РТС — на 1,4 процента, до 1538,84 пункта.

Курс доллара от TradingView

Рубль начал снижение после заявлений МИД России о неготовности США и НАТО идти навстречу требованиям Москвы по гарантиям безопасности. Также замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что военные специалисты предлагают президенту Владимиру Путину варианты на случай ухудшения обстановки вокруг Украины.

На фоне этого 13 января индекс Мосбиржи снизился на 2,3 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии.

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Платон Щукин
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