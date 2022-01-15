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Спорт

Тренер сборной России по хоккею отказался брать вундеркинда на Олимпиаду

17-летний нападающий СКА Матвей Мичков не попал в расширенный список сборной на Олимпиаду

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Нападающий СКА Матвей Мичков остался вне расширенного списка сборной России на Олимпиаду в Пекине. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Расширенный состав будет оглашен 17 января. По информации СЭ, тренерский штаб отказался от приглашения 17-летнего Мичкова. В нынешнем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) форвард набрал пять очков в 13 матчах.

Мичкова считают одним из самых ярких молодых игроков отечественного хоккея. Вундеркинда сравнивают с Александром Овечкиным и другими именитыми нападающими.

Приняв участие в матче сборной России на Кубке Карьяла против Финляндии в ноябре 2021-го, Мичков стал самым молодым дебютантом в истории советской и российской национальной команды. Он превзошел достижения Овечкина и Владислава Третьяка.

Мичков считается одним из фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2023 году. Однако нападающий достиг договоренности со СКА, что продолжит выступления в России до сезона-2025/2026.

Николай Костюков
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