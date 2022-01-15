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Российский «Аист» снимет Луну

РКЦ «Прогресс»: спутник «Аист-2Т» сможет снимать Луну

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Спутник «Аист-2Т» сможет снимать Луну, сообщили ТАСС в Ракетно-космическом центре (РКЦ) «Прогресс».

При этом в РКЦ добавили, что из-за большой удаленности от Луны «Аист-2Т» не сможет проводить стереоскопическую съемку лунной поверхности.

«Для проведения такого типа съемки космический аппарат должен располагаться в сотни раз ближе к Луне. Для подобных целей, в том числе детальной съемки Луны, создаются специальные аппараты, располагающиеся на орбите Луны», — уточнило предприятие-разработчик.

Отмечается, что в паре с другим таким же космическим аппаратом спутник создаст трехмерную модель Земли.

В мае 2021 года «Роскосмос» сообщил, что российский спутник дистанционного зондирования Земли «Аист-2Д» заснял несколько фаз затмения суперлуны.

Космический аппарат «Аист-2Д» вместе с «Михайло Ломоносовым» и SamSat-218Д запущен в апреле 2016 года ракетой «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Волга» с космодрома Восточный.

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Иван Потапов
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