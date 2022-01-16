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Спорт

Джокович покинул Австралию

Министр иммиграции Австралии: Новак Джокович покинул страну

Фото: Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович покинул Австралию. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр иммиграции Австралии подтвердил данную информацию. Как отмечает Reuters, первая ракетка мира вылетел в Европу из аэропорта Мельбурна.

Джокович покинул Австралию после решения суда о депортации теннисиста. Таким образом, он не сыграет на Australian Open. Серб — действующий обладатель трофея.

Президент Сербии Александр Вучич уже отреагировал на решение австралийских властей. «Они издевались над лучшим теннисистом 11 дней, чтобы вручить ему решение, принятое по сути с самого первого дня», — заявил политик. Сам Джокович признался, что крайне разочарован сложившейся ситуацией.

Теннисиста уже пытались выдворить из страны. 10 января визу серба аннулировали, так как документ не подразумевал внесения в него данных о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса. Сначала Джоковичу удалось выиграть апелляцию и избежать депортации.

Николай Костюков
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