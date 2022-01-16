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Спорт

В сборной Польши отреклись от интереса к Шевченко

Пресс-атташе сборной Польши опроверг слухи о переговорах с украинцем Андреем Шевченко

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский отрекся от слухов о ведении переговоров с украинским тренером Андреем Шевченко. Об этом сообщает Sport24.

Квятовский заявил, что информация об интересе к украинцу и переговорах не соответствует действительности. Сборную в ближайшее время возглавит польский специалист.

Шевченко 15 января был уволен с поста главного тренера итальянского «Дженоа». Ранее 16 января сообщалось, что в сборной Польши заинтересованы в специалисте.

Шевченко руководил «Дженоа» с ноября 2021 года. За это время команда под его руководством проиграла семь матчей из 11. «Дженоа» был первым клубом в тренерской карьере Шевченко. До работы в Италии он возглавлял сборную Украины.

Николай Костюков
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