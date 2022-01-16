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Спорт

Сборная Польши нацелилась на Шевченко

Бывший тренер сборной Украины и «Дженоа» Андрей Шевченко может возглавить команду Польши

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Украинский специалист Андрей Шевченко входит в число кандидатов на пост главного тренера сборной Польши. Об этом сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

Федерация футбола Польши начала переговоры с 45-летним украинским тренером. Пост главного тренера национальной команды в декабре 2021-го покинул Паулу Соуза. СМИ также утверждали, что сборную Польши может возглавить Станислав Черчесов.

15 января Шевченко покинул пост главного тренера итальянского «Дженоа». Он возглавил команду 7 ноября. За это время команда под его руководством проиграла семь матчей из 11.

До «Джеона» Шевченко был главным тренером сборной Украины. Он покинул команду в августе 2021-го после чемпионата Европы. Таким образом, «Дженоа» был первым клубом в тренерской карьере украинца.

Как игрок Шевченко известен по выступлениям за киевское «Динамо», а также «Милан» и «Челси».

Николай Костюков
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