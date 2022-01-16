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В России назвали позорным решением депортацию Джоковича

Дмитрий Полянский о депортации теннисиста Новака Джоковича: какое позорное решение
Новак Джокович

Новак Джокович. Фото: Reuters

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский осудил власти Австралии за решение о депортации сербского теннисиста Новака Джоковича. Его слова приводит ТАСС.

«Какое позорное решение — запретить Новаку Джоковичу участвовать в Открытом чемпионате Австралии! Политика не должна вторгаться в спорт», — заявил Полянский. Он пожелал спортсмену новых побед и отметил, что политика затмила спортивную составляющую.

Ранее 16 января Джокович был депортирован из Австралии. Он не сможет посещать страну в течение трех лет. Спортсмен признался, что крайне разочарован сложившейся ситуацией.

Теннисиста выдворяют из страны во второй раз, так как его виза не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. Джокович планировал принять участие в турнире Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января. Серб — действующий обладатель трофея.

Анастасия Борисова
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