Германия согласилась продолжить диалог с Украиной по поставкам вооружений

Новое руководство Германии согласилось продолжить диалог с Украиной по вопросу о поставках вооружений Киеву. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы знаем, где какое оружие мы можем получить. Мы прекрасно знаем, как его использовать для защиты — подчеркиваю — исключительно защиты территории нашей земли. И мы над этим ежедневно работаем, и у нас есть очень неплохие результаты. И наш диалог с Германией по этому вопросу также продолжится», — рассказал Кулеба. Его немецкая коллега Бербок подтвердила, что Берлин и Киев продолжат переговоры.

До формирования правительства Германия оставалась одной из немногих стран НАТО, которая выступала против передачи оружия Украине. Несмотря на личную просьбу украинского президента Владимира Зеленского, бывший канцлер Ангела Меркель отказала Киеву снять вето на ввоз американских крупнокалиберных винтовок Barrett и литовских ружей для борьбы с дронами.

Новый немецкий министр иностранных дел Бербок также развернула политику Берлина по отношению к Москве. В частности, она заявила о несоответствии российского газопровода «Северный поток-2» нормам европейского права.

Немецкая пресса в процессе формирования правительства Германии называла Бербок, лидера партии «Зеленых», единственным противником газопровода в стране. Несмотря на невысокие изначальные шансы, у политика все же получилось занять кресло главы МИД.