Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Металлург Мг
Перенесён
Торпедо
КХЛ - регулярный чемпионат
СКА
Перенесён
Авангард
КХЛ - регулярный чемпионат
Болонья
Сегодня
20:30 (Мск)
Наполи
Италия - Серия А|22-й тур
Милан
Сегодня
20:30 (Мск)
Специя
Италия - Серия А|22-й тур
Баффало Сэйбрз
Сегодня
21:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Фиорентина
Сегодня
22:45 (Мск)
Дженоа
Италия - Серия А|22-й тур
Спорт

Тарасова тремя словами описала выступление российских фигуристок на ЧЕ

Тарасова о выступлении российских фигуристок на ЧЕ: колоссально, шедеврально, грандиозно

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова тремя словами описала выступление российских фигуристок на чемпионате Европы. Ее слова доступны на странице в Instagram.

«Колоссально, шедеврально, грандиозно!» — оценила специалист результаты турнира в женском одиночном катании. Тарасова также поблагодарила тренеров, которые подготовили спортсменок.

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы. Золото завоевала Камила Валиева. 15-летняя спортсменка за два проката получила 259,06 балла. На втором месте остановилась действующая чемпионка мира Анна Щербакова, набрав 237,42 балла. Бронза у Александры Трусовой, ее результат — 234,36 балла.

16 января Тарасова высказалась о первом небинарном спортсмене в истории Олимпийских игр, фигуристе Тимоти Ледюке. Она отметила, что один человек не станет угрозой для олимпийского движения. «Я считаю, что каждый человек, рожденный на земле, имеет право заниматься тем, чем хочет», — подчеркнула специалист.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Беглый банкир Аблязов раскрыл план смены власти в Казахстане
Россиянин сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе и попал на видео
Богатейшие люди планеты стали вдвое богаче
В Китае создали искусственную луну с низкой гравитацией
Россияне начали массово бронировать отдых на майские праздники
Беглый банкир отверг причастность к финансированию протестов в Казахстане
Устроившего бойню на аэродроме в Воронеже солдата-срочника отправят на лечение
Онищенко заявил о 70-процентной защите российской вакцины от омикрон-штамма
Неизвестные напали на вдову Градского и ограбили ее на 100 миллионов рублей
Тарасова тремя словами описала выступление российских фигуристок на ЧЕ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter