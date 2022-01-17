Тарасова тремя словами описала выступление российских фигуристок на ЧЕ

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова тремя словами описала выступление российских фигуристок на чемпионате Европы. Ее слова доступны на странице в Instagram.

«Колоссально, шедеврально, грандиозно!» — оценила специалист результаты турнира в женском одиночном катании. Тарасова также поблагодарила тренеров, которые подготовили спортсменок.

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы. Золото завоевала Камила Валиева. 15-летняя спортсменка за два проката получила 259,06 балла. На втором месте остановилась действующая чемпионка мира Анна Щербакова, набрав 237,42 балла. Бронза у Александры Трусовой, ее результат — 234,36 балла.

16 января Тарасова высказалась о первом небинарном спортсмене в истории Олимпийских игр, фигуристе Тимоти Ледюке. Она отметила, что один человек не станет угрозой для олимпийского движения. «Я считаю, что каждый человек, рожденный на земле, имеет право заниматься тем, чем хочет», — подчеркнула специалист.