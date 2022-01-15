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Спорт

Тарасова высказалась о первом небинарном спортсмене в истории Олимпийских игр

Татьяна Тарасова о первом небинарном спортсмене в истории Игр Ледюке: люди разные бывают
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Lev Ilyin / Global Look Press

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова высказалась о первом небинарном спортсмене в истории Олимпийских игр, фигуристе Тимоти Ледюке. Ее слова приводит «РБК Спорт».

«Люди разные бывают, он человек и таким родился. Такие люди хотят показать, что тоже имеют право заниматься олимпизмом. Мы не должны быть против», — заявила Тарасова. Она отметила, что один человек не станет угрозой для олимпийского движения. «Я считаю, что каждый человек, рожденный на земле, имеет право заниматься тем, чем хочет», — подчеркнула специалист.

13 января федерация фигурного катания США поддержала Ледюка. В федерации подчеркнули, что осуждают разжигание ненависти по отношению к любому члену американской команды.

12 января, канадская фигуристка Меган Дюамель потребовала у Международного союза конькобежцев (ISU) наказать российского тренера Александра Жулина, который назвал уродом фигуриста Ледюка. Жулин заявил, что не будет извиняться за свои слова.

10 января американская сборная по фигурному катанию объявила состав на Олимпийские игры-2022. В список попал Ледюк, который идентифицирует себя гендером, выпадающим из бинарной системы. Он объявил о своей небинарной гендерной идентичности в прошлом году. Ледюк в паре с Эшли Кейн-Гриббл в январе этого года выиграл чемпионат США.

Дарья Коршунова
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