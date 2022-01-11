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Жулин назвал уродом первого небинарного спортсмена на Олимпиаде из США

Тренер Жулин о первом небинарном фигуристе Ледюке на ОИ: не хочу я уродов комментировать
Тимоти Ледюк

Тимоти Ледюк. Фото: Yohei Osada / globallookpress.com

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду, тренер Александр Жулин прокомментировал информацию о том, что американский фигурист Тимоти Ледюк станет первым небинарным спортсменом на Олимпийских играх в Пекине. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Жулин задался вопросом, в какой категории должен выступать данный фигурист, и не смог прийти к ответу. «Как я к этому отношусь? Ой, да не хочу я этих уродов комментировать, не хочу, не хочу», — подчеркнул он.

10 января американская сборная по фигурному катанию объявила состав на зимние Олимпийские игры-2022 году в Пекине. В список попал Ледюк, который идентифицирует себя гендером, выпадающим из бинарной системы. Он объявил о своей небинарной гендерной идентичности в прошлом году.

Ледюк выступает в паре с Эшли Кейн-Гриббл. В январе этого года пара стала чемпионами США и отобралась на Игры-2022 в Китае.

Анастасия Борисова
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