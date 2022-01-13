В США поддержали первого небинарного спортсмена в истории Олимпийских игр

Федерация фигурного катания США поддержала Тимоти Ледюка, который станет первым в истории небинарным спортсменом на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Об этом сообщается на официальной странице организации в Instagram.

«Мы гордимся Тимоти Ледюком, который первым смог открыто заявить о своей небинарности», — говорится в сообщении. В федерации подчеркнули, что осуждают разжигание ненависти по отношению к любому члену американской команды.

12 января, канадская фигуристка Меган Дюамель потребовала у Международного союза конькобежцев (ISU) наказать российского тренера Александра Жулина, который назвал уродом фигуриста Ледюка. Жулин заявил, что не будет извиняться за свои слова.

10 января американская сборная по фигурному катанию объявила состав на Олимпийские игры-2022. В список попал Ледюк, который идентифицирует себя гендером, выпадающим из бинарной системы. Он объявил о своей небинарной гендерной идентичности в прошлом году. Ледюк в паре с Эшли Кейн-Гриббл в январе этого года выиграл чемпионат США.