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Чемпионка ОИ потребовала наказать Жулина за оскорбление небинарного фигуриста

Чемпионка ОИ Дюамель потребовала наказать Жулина за слова о небинарном фигуристе Ледюке

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель в Twitter отреагировала на оскорбления тренера Александра Жулина в адрес американского фигуриста Тимоти Ледюка.

Спортсменка назвала недопустимыми и возмутительными слова россиянина и потребовала у Международного союза конькобежцев (ISU) наказать Жулина. «Надеюсь, подобному поведению положат конец!» — написала Дюамель.

11 января Жулин прокомментировал информацию о том, что Ледюк станет первым небинарным спортсменом на Олимпийских играх в Пекине. Он назвал спортсмена уродом и не смог определить, в какой категории ему нужно выступать.

10 января американская сборная по фигурному катанию объявила состав на Олимпийские игры-2022. В список попал Ледюк, который идентифицирует себя гендером, выпадающим из бинарной системы. Он объявил о своей небинарной гендерной идентичности в прошлом году.

Ледюк выступает в паре с Эшли Кейн-Гриббл. В январе этого года пара стала чемпионами США.

Анастасия Борисова
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