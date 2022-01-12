Назвавший уродом американского небинарного фигуриста Жулин отказался извиняться

Российский тренер Александр Жулин отреагировал на критику со стороны олимпийской чемпионки по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель. Об этом сообщает Sport24.

«Я уже пожалел, что вообще сказал это все, потому что придурков в нашем мире много. Такого понаписали про меня, что лучше и не придумаешь. А извиняться за свои слова я не собираюсь», — заявил Жулин. Он также отметил, что не хочет отвечать Дюамель.

Ранее в среду, 12 января, канадка потребовала у Международного союза конькобежцев (ISU) наказать Жулина. Ее возмутили слова специалиста, который назвал уродом американского фигуриста Тимоти Ледюка. Тот станет первым небинарным спортсменом на Олимпийских играх в Пекине.

10 января американская сборная по фигурному катанию объявила состав на Олимпийские игры-2022. В список попал Ледюк, который идентифицирует себя гендером, выпадающим из бинарной системы. Он объявил о своей небинарной гендерной идентичности в прошлом году. Ледюк выступает в паре с Эшли Кейн-Гриббл. В январе этого года пара выиграла чемпионат США.