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Спорт

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы

Российские фигуристки Валиева, Щербакова и Трусова взяли на чемпионате Европы пьедестал
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Sergei Stepanov / XinHua / Global Look Press

Российские спортсменки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы (ЧЕ) по фигурному катанию. Первое место на подиуме заняла Камила Валиева, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отмечается, что 15-летняя фигуристка получила 259,06 балла за два проката. В короткой программе Валиева установила мировой рекорд (90,45 балла). Предыдущее достижение в короткой программе также принадлежало спортсменке и составляло 87,42 балла.

259,06балла
результат Камилы Валиевой на чемпионате Европы

Серебро на чемпионате завоевала действующая чемпионка мира Анна Щербакова, набрав 237,42 балла. Бронза у Александры Трусовой, ее результат — 234,36 балла.

«Утритесь, мрази»

Эмоционально отреагировал в своем Instagram на триумф российских фигуристок хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Алексей Железняков. «Утритесь, мрази!» — написал он, опубликовав фотографии Валиевой, Щербаковой и Трусовой. Позже он сделал еще одну публикацию с фотографией Щербаковой.

Я сказал вам, сволочи, хейтеры, эта девочка (Анна Щербакова — прим. «Ленты.ру») достойна! Теперь живите с этим, уроды!

Алексей ЖелезняковХореограф группы Этери Тутберидзе

Сама спортсменка заявила, что довольна итогами чемпионата. «Я была очень разочарована после короткой программы, но точно так же была рада в обратную сторону после произвольной, и, наверное, это перекрывает все негативные эмоции», — поделилась она. При этом Трусова наоборот сказала, что своими прокатами осталась недовольна.

Парад побед

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Таллине с 12 по 16 января. Это последний международный старт перед Олимпийскими играми в Пекине.

Триумф Валиевой, Щербаковой и Трусовой стал не единственным тройным российским пьедесталом на этих соревнованиях. 13 января россияне взяли все призовые места в соревнования пар. Анастасия Мишина и Александр Галлямов с новым мировым рекордом выиграли турнир. Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Тройку призеров замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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На следующий день чемпионом Европы в мужском одиночном катании стал 18-летний россиянин Марк Кондратюк. Для него победа стала первой на крупном международном турнире. После этого, 15 января, Виктория Синицина и Никита Кацалапов подтвердили титул чемпионов Европы в танцах на льду. Александра Степанова и Иван Букин завершили соревнования на втором месте.

Что касается Валиевой, Щербаковой и Трусовой, то именно в таком составе спортсменки взяли пьедестал на чемпионате России, который проходил в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря 2021 года. Победительницей соревнований стала Валиева, Трусова и Щербакова расположились на втором и третьем местах соответственно.

Марина Совина
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