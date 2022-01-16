Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
Российские спортсменки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы (ЧЕ) по фигурному катанию. Первое место на подиуме заняла Камила Валиева, сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Отмечается, что 15-летняя фигуристка получила 259,06 балла за два проката. В короткой программе Валиева установила мировой рекорд (90,45 балла). Предыдущее достижение в короткой программе также принадлежало спортсменке и составляло 87,42 балла.
Серебро на чемпионате завоевала действующая чемпионка мира Анна Щербакова, набрав 237,42 балла. Бронза у Александры Трусовой, ее результат — 234,36 балла.
«Утритесь, мрази»
Эмоционально отреагировал в своем Instagram на триумф российских фигуристок хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Алексей Железняков. «Утритесь, мрази!» — написал он, опубликовав фотографии Валиевой, Щербаковой и Трусовой. Позже он сделал еще одну публикацию с фотографией Щербаковой.
Я сказал вам, сволочи, хейтеры, эта девочка (Анна Щербакова — прим. «Ленты.ру») достойна! Теперь живите с этим, уроды!
Сама спортсменка заявила, что довольна итогами чемпионата. «Я была очень разочарована после короткой программы, но точно так же была рада в обратную сторону после произвольной, и, наверное, это перекрывает все негативные эмоции», — поделилась она. При этом Трусова наоборот сказала, что своими прокатами осталась недовольна.
Парад побед
Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Таллине с 12 по 16 января. Это последний международный старт перед Олимпийскими играми в Пекине.
Триумф Валиевой, Щербаковой и Трусовой стал не единственным тройным российским пьедесталом на этих соревнованиях. 13 января россияне взяли все призовые места в соревнования пар. Анастасия Мишина и Александр Галлямов с новым мировым рекордом выиграли турнир. Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Тройку призеров замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
На следующий день чемпионом Европы в мужском одиночном катании стал 18-летний россиянин Марк Кондратюк. Для него победа стала первой на крупном международном турнире. После этого, 15 января, Виктория Синицина и Никита Кацалапов подтвердили титул чемпионов Европы в танцах на льду. Александра Степанова и Иван Букин завершили соревнования на втором месте.
Что касается Валиевой, Щербаковой и Трусовой, то именно в таком составе спортсменки взяли пьедестал на чемпионате России, который проходил в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря 2021 года. Победительницей соревнований стала Валиева, Трусова и Щербакова расположились на втором и третьем местах соответственно.