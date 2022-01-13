Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
ХК Сочи
КХЛ - регулярный чемпионат
Локомотив
Отменён
Ак Барс
КХЛ - регулярный чемпионат
Динамо М
Отменён
Спартак
КХЛ - регулярный чемпионат
Атлетико М
Сегодня
22:00 (Мск)
Атлетик Б
Суперкубок Испании|1/2 финала
Ливерпуль
Сегодня
22:45 (Мск)
Арсенал
Англия - Кубок лиги|1/2 финала. 1-й матч
Милан
Сегодня
23:00 (Мск)
Дженоа
Кубок Италии|1/8 финала
Спорт

Фигуристка Валиева выиграла короткую программу на ЧЕ с мировым рекордом

Россиянка Валиева выиграла короткую программу на ЧЕ в Таллине, Трусова — третья

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Российская фигуристка Камила Валиева оказалась лидером после короткой программы на чемпионате Европы в Таллине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За чистый прокат 15-летняя спортсменка получила 90,45 балла. Это новый мировой рекорд. Предыдущее достижение в короткой программе также принадлежало Валиевой и составляло 87,42 балла.

На втором месте расположилась бельгийка Луна Хендрикс (76,25), на третьей позиции находится россиянка Александра Трусова (75,13). Четвертую строчку занимает ее соотечественница Анна Шербакова (69,05).

Произвольную программу спортсменки представят 15 января. Чемпионат Европы завершится днем позже. По итогам турнира будут сформированы составы сборных для участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Валиева 25 декабря выиграла чемпионат России, который проходил в Санкт-Петербурге. Трусова и Щербакова расположились на втором и третьем местах соответственно.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Фигуристка Валиева выиграла короткую программу на ЧЕ с мировым рекордом
Заведено дело в связи с исчезновением замглавы штаба воинской части на Урале
Памятник Минину и Пожарскому демонтировали на Красной площади в Москве
Раскрыта стоимость бриллиантового обручального кольца Меган Фокс
Захарова оценила эвакуацию россиян из Казахстана
Жена попыталась исполнить последнюю волю умершего мужа и погибла
Огромный кот из России удивил иностранцев
Изнасиловавший падчерицу россиянин спрятался на березе от дяди пострадавшей
Российский врач раскрыла способ пережить 20-градусный перепад температур
Французские пекари возмутились ценой хлеба в гипермаркете
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter