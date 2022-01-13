Фигуристка Валиева выиграла короткую программу на ЧЕ с мировым рекордом

Российская фигуристка Камила Валиева оказалась лидером после короткой программы на чемпионате Европы в Таллине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За чистый прокат 15-летняя спортсменка получила 90,45 балла. Это новый мировой рекорд. Предыдущее достижение в короткой программе также принадлежало Валиевой и составляло 87,42 балла.

На втором месте расположилась бельгийка Луна Хендрикс (76,25), на третьей позиции находится россиянка Александра Трусова (75,13). Четвертую строчку занимает ее соотечественница Анна Шербакова (69,05).

Произвольную программу спортсменки представят 15 января. Чемпионат Европы завершится днем позже. По итогам турнира будут сформированы составы сборных для участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Валиева 25 декабря выиграла чемпионат России, который проходил в Санкт-Петербурге. Трусова и Щербакова расположились на втором и третьем местах соответственно.