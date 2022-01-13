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Спорт

Фигуристка Валиева отреагировала на мировой рекорд в короткой программе на ЧЕ

Фигуристка Валиева о новом мировом рекорде: эти баллы показывают, что я улучшаюсь
Начало событий в новости Фигуристка Валиева выиграла короткую программу на ЧЕ с мировым рекордом

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева оценила свое выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что установление новых мировых рекордов не стало для нее рутиной. «Эти баллы показывают, что я улучшаюсь, что не просто так работаю на тренировках», — отреагировала Валиева.

По словам спортсменки, в новогодние праздники у нее были выходные, после которых произошла небольшая раскоординация. «Но сейчас я снова пришла в форму. Нужно ее поддерживать, где-то набирать», — заявила Валиева.

Ранее в четверг, 13 января, россиянка выиграла короткую программу, получив за свой прокат 90,45 балла. Она установила новый мировой рекорд, побив свое же предыдущее достижение.

Третье место по итогам короткой программы заняла россиянка Александра Трусова, ее соотечественница Анна Щербакова оказалась четвертой. Спортсменки представят произвольную программу 15 января.

Алексей Гусев
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