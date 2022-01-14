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Спорт

Российский фигурист выиграл чемпионат Европы

Российский фигурист Марк Кондратюк выиграл чемпионат Европы

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российский фигурист Марк Кондратюк выиграл чемпионат Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

18-летний спортсмен получил в сумме за две программы 286,56 балла. Для Кондратюка этот чемпионат Европы стал первым в карьере.

В десятке оказалось еще двое россиян. Андрей Мозалев занял четвертое место. Он набрал 265,65 балла. Евгений Семененко стал пятым с 260 баллами.

13 января российские фигуристы заняли весь пьедестал в соревнования пар. Анастасия Мишина и Александр Галлямов в сумме за две программы получили 239,82 балла и с новым мировым рекордом выиграли турнир. Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Тройку призеров замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

24 декабря Кондратюк стал чемпионом России. В сумме за две программы спортсмен получил 284,37 балла.

Чемпионат Европы проходит в Таллине и продлится до 16 января.

Дарья Коршунова
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