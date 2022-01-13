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Спорт

Российские фигуристы побили мировой рекорд в парном катании на чемпионате Европы

Российские фигуристы Тарасова и Морозов побили рекорд на чемпионате Европы

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов побили мировой рекорд на чемпионате Европы, который проходит в Таллине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Выступающие в парном катании Тарасова и Морозов установили мировой рекорд по общей сумме баллов. По итогам короткой и произвольной программ отечественная пара набрала 236,43 балла. Предыдущий рекорд принадлежал китайским спортсменам Суй Вэньцзин и Хань Цун.

Ранее 13 января еще одна представительница сборной России Камила Валиева также установила мировой рекорд. Российская фигуристка выиграла короткую программу, набрав за прокат 90,45 балла. Ей удалось побить собственное достижение. Произвольную программу в одиночном катании спортсменки представят 15 января.

Соревнования в Таллине продлятся до 16 января.

Николай Костюков
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