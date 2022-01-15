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Спорт

Российские фигуристы выиграли чемпионат Европы в танцах на льду

Российские фигуристы Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли чемпионат Европы в танцах на льду. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фигуристы заработали за выступление 217,96 балла. Пара подтвердила титул чемпионов Европы, завоеванный в 2020 году.

Серебро у еще одного российского дуэта. Александра Степанова и Иван Букин получили в сумме за два проката 213,2 балла. С бронзой с чемпионата уезжают итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри с 207,97 балла.

Также за сборную России выступали дебютанты европейского первенства Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Они заработали за два проката 186,61 балла и остановились на седьмой позиции.

14 января россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом Европы в мужском одиночном катании. 18-летний спортсмен получил в сумме за две программы 286,56 балла.

13 января российские фигуристы заняли весь пьедестал в соревнования пар. Анастасия Мишина и Александр Галлямов в сумме за две программы получили 239,82 балла и с новым мировым рекордом выиграли турнир. Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Тройку призеров замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Чемпионат Европы проходит в Таллине и продлится до 16 января.

Дарья Коршунова
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