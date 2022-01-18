В Meta назвали причину блокировки страницы делегации России в Facebook

Представитель компании Meta (бывшая Facebook) назвал причину блокировки в Facebook страницы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Как пишет ТАСС, доступ к профилю был приостановлен автоматически.

Уточняется, что блокировка была осуществлена по ошибке. Meta также извинилась перед пользователями за доставленные из-за этого неудобства.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и СМИ Александр Хинштейн прокомментировал разблокировку Facebook официальной страницы делегации России на переговорах в Вене. «Facebook изменил позицию, осознав неизбежность реальных последствий, таких как замедление работы на территории России», — заявил он.

17 января Роскомнадзор сообщил, что Meta Platforms не раскрыла причины блокировки в Facebook российской делегации. Уточнялось, что в ведомстве в связи со сложившейся ситуацией обсуждалась возможность замедления работы Facebook в РФ.

О том, что Facebook заблокировал профиль российской делегации, стало известно 16 января. Руководитель делегации Константин Гаврилов заявил, что соцсеть при этом сослалась на запрещенный контент. Помимо того, сообщалось, что блокировка произошла после публикации постов о гарантиях безопасности. 17 января страница была разблокирована.

