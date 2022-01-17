Meta не раскрыла причины блокировки страницы делегации России в Facebook

Компания Meta не раскрыла причины блокировки страницы в Facebook российской делегации, представляющей страну на проходящих в Вене переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор, несмотря на выполнение в суточный срок требований о снятии ограничений с официальной страницы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, отмечает, что администрация американской социальной сети Facebook не предоставила официальные объяснения причин введения ограничений», — говорится в сообщении.

Ранее на блокировку страницы российской делегации отреагировал член Совфеда России Алексей Пушков. Он счел произошедшее цензурой со стороны компании Meta и призвал выплатить Москве компенсации. Кроме того, Пушков заявил, что Meta должна выплатить 83 миллионов рублей за другие нарушения (по его словам, из них выплачено лишь 26 миллионов).

О блокировке аккаунта российской делегации стало известно 16 января. Сообщалось, что страницу могли заблокировать после публикации постов о гарантиях безопасности. После блокировки представители делегации также обратились к руководству соцсети, заблокировавшей их страницу.