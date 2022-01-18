Бывший главный следователь Москвы рассказал СПЧ об условиях в колонии

Совет по правам человека (СПЧ) в лице Андрея Бабушкина, Игоря Каляпина и Евы Меркачевой посетил мордовские колонии и побеседовал с Александром Дрымановым, осужденным на 12 лет строгого режима бывшим руководителем управления Следственного комитета России (СКР) по Москве. Об этом во вторник, 18 января, сообщает MK.RU.

По данным издания, осужденный генерал находится в ИК-5 строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов. Колония расположена в поселке Леплей Зубово-Полянском районе Мордовии в 500 километрах от Москвы. Жалоб у Дрыманова на условия содержания нет. Он даже улыбался во время визита.

В колонии он находится уже семь месяцев, работает — шьет железнодорожные робы. Считает, что любой труд почетен. Несмотря на возможность посещать психолога, Дрыманов этого не делает. Говорит, что лес вокруг колонии и чистый воздух улучшают его состояние.

В беседе Дрыманов отметил, что размышлял о принципе подачи прошения об условно-досрочном освобождении. Такое освобождение допустимо при соответствующей характеристике осужденного — исправился или не исправился. Однако эти суждения носят крайне субъективный характер. «Как я должен исправиться и в чьем понимании?» — приводит слова генерала издание.

Московский городской суд приговорил генерала СКР Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима за взятку в размере 200 тысяч долларов от бандитов весной 2020 года, но задержан он был еще летом 2018-го.