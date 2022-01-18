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В Арктике завершили испытания ракет «Кинжал»

«Известия»: арктические испытания гиперзвукового комплекса «Кинжал» завершены

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Арктические испытания российского гиперзвукового комплекса «Кинжал» завершились. Тестирование ракет, которое проходило в северных широтах, признали успешным. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Испытания гиперзвукового комплекса в северных широтах началось несколько лет назад. Источник издания отметил, что в рамках работ самолеты-носители ракет «Кинжал» МиГ-31К выполняли боевые пуски и учебно-боевое патрулирование. Испытания комплекса признаны успешными.

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Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что «Кинжал» предназначен для борьбы с кораблями противника. По его словам, ракета комплекса может уничтожить или вывести из строя эсминец, крейсер или авианосец на расстоянии до двух тысяч километров от берега. Он подчеркнул, что это может помешать реализации стратегии, которая подразумевает удар крылатыми ракетами с расстояния более 550 километров от берега.

Ранее источники газеты «Известия» сообщили о подготовке инфраструктуры для гиперзвуковых комплексов «Кинжал» на военных аэродромах. В России создают арсеналы для хранения и площадки для обслуживания ракет.

В декабре 2021 года издание 19FortyFive предположило, что России не нужен комплекс «Авангард». В публикации отметили, что арсенал баллистических ракет и без него позволяет прорвать систему противоракетной обороны (ПРО) США.

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Даниил Иринин
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