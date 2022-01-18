Лавров пошутил о 18 сценариях США при российском «вторжении» на Украину

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил о 18 сценариях, которые, по словам замгоссекретаря Виктории Нуланд, разрабатывают США на случай якобы планирующегося российского «вторжения» на Украину. Его слова приводит РИА Новости.

Министр иностранных дел с иронией отметил, что специальные службы Соединенных Штатов и Госдепартамент, вероятно, объявляют конкурс сценариев по этому поводу.

«Могу только дополнительно предположить… Вроде бы у Соединенных Штатов, как сообщалось, 17 специальных служб и разведывательных служб. Может, вот 17 плюс госдепартамент — 18 сценариев. Они, может быть, объявляют у себя внутри конкурс», — сказал Лавров.

15 января замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в Вашингтоне подготовили 18 сценариев действий на случай вторжения России на Украину. Она не исключила, что санкции со стороны Соединенных Штатов и европейских партнеров могут отличаться друг от друга. «Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг», — предупредила она. В Госдуме слова Нуланд назвали бредом и провокацией.

Киевский политолог Михаил Погребинский призвал уволить госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Викторию Нуланд из-за ее заявлений о 18 сценариях вторжения России на Украину и неспособности договариваться. Эксперт отметил, что представители Госдепартамента говорят фразами, далекими от реальности, а высказывания замгоссекретаря свидетельствуют о ее некомпетентности.

