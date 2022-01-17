Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Киеве призвали уволить Нуланд и Блинкена из-за 18 сценариев вторжения России

Политолог Погребинский: госсекретаря США Блинкена и его заместителя Нуланд следует уволить
Виктормя Нуланд и Энтони Блинкен

Виктормя Нуланд и Энтони Блинкен. Фото: Yevhen Liubimovukrinform/ Globallookpress.com

Киевский политолог Михаил Погребинский в эфире YouTube-канала Topinform призвал уволить госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Викторию Нуланд из-за ее заявлений о 18 сценариях вторжения России на Украину и неспособности договариваться.

Эксперт отметил, что представители Госдепартамента говорят одними и теми же фразами, далекими от реальности, а высказывания замгоссекретаря свидетельствуют о ее некомпетентности.

Материалы по теме:
«Европа сама разожгла этот пожар» Европейский политик — про отношения с Россией, конфликт на Украине и НАТО в Черном море
«Европа сама разожгла этот пожар»Европейский политик — про отношения с Россией, конфликт на Украине и НАТО в Черном море
14 декабря
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
14 января

«Я понимаю, когда есть два-три варианта, но когда их 18 — значит, что люди в неадеквате, я бы передал это так: "Мы в панике". Я считаю, что группа Нуланд — Блинкен по итогам должны быть уволены, это будет сильный сигнал к тому, что США готовы договариваться», — подчеркнул Погребинский.

15 января замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в Вашингтоне подготовили 18 сценариев действий на случай вторжения России на Украину. Она не исключила, что санкции со стороны Соединенных Штатов и европейских партнеров могут отличаться друг от друга. «Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг», — предупредила она. В Госдуме слова Нуланд назвали бредом и провокацией.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Киеве призвали уволить Нуланд и Блинкена из-за 18 сценариев вторжения России
Названы самые утопические проекты московских архитекторов
За год вакцинации Россия достигла 64-процентного коллективного иммунитета
Карпин назвал главное отличие испанских футболистов от российских
Порошенко заподозрили в попытках отобрать статус лидера оппозиции
Объявлен самый популярный музыкант 2021 года
Зеленский оценил петицию о воинском учете для женщин
Вирусолог поспорил с выводами ВОЗ о степени опасности омикрона
Юрист объяснила необходимость проверить семью девятилетней студентки МГУ
В бундестаге призвали главу МИД ФРГ не портить отношения с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter