В Киеве призвали уволить Нуланд и Блинкена из-за 18 сценариев вторжения России

Киевский политолог Михаил Погребинский в эфире YouTube-канала Topinform призвал уволить госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Викторию Нуланд из-за ее заявлений о 18 сценариях вторжения России на Украину и неспособности договариваться.

Эксперт отметил, что представители Госдепартамента говорят одними и теми же фразами, далекими от реальности, а высказывания замгоссекретаря свидетельствуют о ее некомпетентности.

«Я понимаю, когда есть два-три варианта, но когда их 18 — значит, что люди в неадеквате, я бы передал это так: "Мы в панике". Я считаю, что группа Нуланд — Блинкен по итогам должны быть уволены, это будет сильный сигнал к тому, что США готовы договариваться», — подчеркнул Погребинский.

15 января замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в Вашингтоне подготовили 18 сценариев действий на случай вторжения России на Украину. Она не исключила, что санкции со стороны Соединенных Штатов и европейских партнеров могут отличаться друг от друга. «Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо [агрессивный] шаг», — предупредила она. В Госдуме слова Нуланд назвали бредом и провокацией.

