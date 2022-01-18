Российский врач развеяла популярный миф о псориазе

Врач-дерматовенеролог, клинический миколог Надежда Набатникова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия-1» опровергла популярное заблуждение, связанное с псориазом. Выпуск доступен на YouTube.

Набатникова развеяла миф о том, что псориаз заразен. По ее словам, это кожное заболевание является аутоиммунным, то есть возникает вследствие нарушения функционирования иммунной системы. Как подчеркнула российский врач, подхватить псориаз от другого человека невозможно.

Также дерматовенеролог отметила, что псориаз является генетически детерминированной болезнью. «Если в семье кровные родственники болеют псориазом, то с большей вероятностью можно ожидать, что это заболевание проявится», — объяснила она. Набатникова добавила, что спровоцировать псориаз может любая инфекция, перенесенная с высокой температурой и приемом антибиотиков.

Ранее Набатникова назвала поводы для немедленного обращения к врачу из-за родинки. В частности, миколог заявила, что опасения должны вызывать асимметричные родинки и родинки, края которых изгибаются и принимают причудливую форму.