Российским компаниям предрекли кибератаки после задержания хакеров из REvil

Опрошенные РИА Новости эксперты предрекли российским компания кибератаки после задержания хакеров из группы REvil. Специалисты полагают, что это может создать не только временные проблемы цифровым преступникам, но и сказаться на благополучии организаций из России.

«На данный момент мы не видим значительного снижения количества атак шифровальщиков. Если говорить про REvil, они и так не были активны последние несколько месяцев. При этом сложившаяся ситуация может негативно сказаться на российских компаниях — русскоязычные киберпреступники могут активнее их атаковать», — предположил руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Олег Скулкин.

Он уточнил, что русскоязычные хакеры долгое время не работали по России и СНГ из соображений безопасности, однако в последние два года участились атаки с использованием вирусов-вымогателей.

Задержание членов группы REvil может спровоцировать киберпреступников и активизировать их деятельность, поскольку после успешных международных операций они откажутся от негласных запретов. При этом Скулкин не исключил проблем у взломщиков, например, трудностей с обналичиванием средств.

Руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев добавил, что хакерские группировки могут затаиться на некоторое время, однако в дальнейшем они продолжат противоправную деятельность. Если бизнесу станет легче, то на короткое время, поскольку для злоумышленников это способ зарабатывания денег, уверен эксперт.

О разгроме хакерской группировки REvil силами ФСБ по просьбе США стало известно 14 января 2022 года. У 14 арестованных киберпреступников были изъяты 426 миллионов рублей, 500 тысяч евро, 600 тысяч долларов США и 20 автомобилей премиум-класса. REvil подозревают в осуществлении громких атак на объекты критической инфраструктуры США и ряд крупных глобальных компаний. В ряде случае хакеры требовали выкуп в размере до 50 миллионов долларов.

Российские хакеры Роман Муромский, Андрей Бессонов и Михаил Головачук были заключены под стражу до 13 марта. Подозреваемые являются тремя из 14 участников хакерской группировки REvil.

