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Российским компаниям предрекли кибератаки после задержания хакеров из REvil

РИА Новости: задержание хакеров группы REvil может сказаться на благополучии компаний РФ

Фото: Pixabay

Опрошенные РИА Новости эксперты предрекли российским компания кибератаки после задержания хакеров из группы REvil. Специалисты полагают, что это может создать не только временные проблемы цифровым преступникам, но и сказаться на благополучии организаций из России.

«На данный момент мы не видим значительного снижения количества атак шифровальщиков. Если говорить про REvil, они и так не были активны последние несколько месяцев. При этом сложившаяся ситуация может негативно сказаться на российских компаниях — русскоязычные киберпреступники могут активнее их атаковать», — предположил руководитель Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Олег Скулкин.

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Он уточнил, что русскоязычные хакеры долгое время не работали по России и СНГ из соображений безопасности, однако в последние два года участились атаки с использованием вирусов-вымогателей.

Задержание членов группы REvil может спровоцировать киберпреступников и активизировать их деятельность, поскольку после успешных международных операций они откажутся от негласных запретов. При этом Скулкин не исключил проблем у взломщиков, например, трудностей с обналичиванием средств.

Руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев добавил, что хакерские группировки могут затаиться на некоторое время, однако в дальнейшем они продолжат противоправную деятельность. Если бизнесу станет легче, то на короткое время, поскольку для злоумышленников это способ зарабатывания денег, уверен эксперт.

О разгроме хакерской группировки REvil силами ФСБ по просьбе США стало известно 14 января 2022 года. У 14 арестованных киберпреступников были изъяты 426 миллионов рублей, 500 тысяч евро, 600 тысяч долларов США и 20 автомобилей премиум-класса. REvil подозревают в осуществлении громких атак на объекты критической инфраструктуры США и ряд крупных глобальных компаний. В ряде случае хакеры требовали выкуп в размере до 50 миллионов долларов.

Российские хакеры Роман Муромский, Андрей Бессонов и Михаил Головачук были заключены под стражу до 13 марта. Подозреваемые являются тремя из 14 участников хакерской группировки REvil.

Марина Совина
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