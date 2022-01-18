S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесут на 2023 год

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 могут перенести на 2023 год из-за многочисленных проблем с игрой. Об этом говорится в ролике на популярном YouTube-канале XGTV.

Автор видео заявил, что инсайды о будущем тайтле GSC Game World ему рассказал достоверный источник. Согласно его данным, недавний перенос даты выходы игры с 28 апреля на 8 декабря был спланирован еще осенью 2021 года, однако студия держала эту информацию в секрете. Источник уверен, что вероятен очередной перенос и игра не выйдет в конце года — скорее всего, сроки релиза подвинут на 2023 год.

Основной причиной переноса блогер назвал переход игры на движок Unreal Engine 5, для которого не успели подготовить различные элементы S.T.A.L.K.E.R. 2. Также на задержку повлиял тот факт, что основная концепция игры была сформирована в мае 2020 года — до этого в студии не представляли, каким будет продолжение легендарной серии.

Из-за большого объема работы во второй половине 2021 года GSC Game World пришлось нанять около 40 разработчиков. В основном над игрой работают новички и фрилансеры, с которыми студия не планирует долгосрочных отношений.

Авторы канала XGTV отметили, что студия выбрала 28 апреля — первую дату релиза игры — лишь для того, чтобы отчитаться перед инвесторами. По словам автора, в компании изначально не верили, что игра будет готова к апрелю 2022 года.

Представители GSC Game World объявили о новой дате выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 12 января. «Мы убеждены, что разработка игры должна идти столько, сколько потребуется: особенно в случае с таким проектом», — говорилось в обращении.