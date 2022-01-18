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Во Вьетнаме показали танк на базе мотоцикла

Пользователь Twitter показал вьетнамский макет танка на базе мотоцикла

Макет танка на базе мотоцикла заметили во Вьетнаме. Конструкция получила имитацию башни и орудия. Видео, демонстрирующее макет, опубликовал пользователь Twitter.

На записи виден макет танка с люком в верхней части. Перед люком конструкторы установили детали, которые имитируют основное орудие, командирскую башню и зенитный пулемет.

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Под корпусом, имитирующим танк, находится мотоцикл, который обеспечивает подвижность макета. В сообщении отметили, что конструкция предназначена для имитации действий вероятного противника на учениях.

Ранее компания GaardTech показала макеты техники, которые похожи на российские танки Т-72, Т-90 и боевую машину пехоты БМП-3.

В декабре специалисты Военно-морских сил Индонезии выловили муляж танка Type 15, который приблизился к индонезийской буровой платформе.

Даниил Иринин
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