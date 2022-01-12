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В Австралии создали макеты российской техники для учений в Европе

Компания GaardTech представила макеты российских танков и БМП-3 для учений

Фото: @GaardTech

Австралийская компания GaardTech показала новые макеты техники, которые внешне похожи на российские танки Т-72, Т-90 и боевую машину пехоты БМП-3. Макеты предназначены для имитации техники условного противника на европейских учениях. Об этом сообщает «Российская газета».

В публикации отмечают, что макеты получили характерные внешние элементы, которые обуславливают сходство изделий GaardTech с российской техникой. На макет танка установили имитацию прожекторов комплекса оптико-электронного противодействия «Штора», который устанавливают на танки Т-90. Также подвижная мишень получила макет пулеметной установки.

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Макеты GaardTech оснастили колесным шасси. Оператор может управлять машиной дистанционно. Также техника условного противника получила вращающиеся башни и специальное оборудование, которое обуславливает видимость машины в инфракрасном диапазоне. Это позволяет использовать макеты на учениях в темное время суток.

В ноябре стало известно о модернизации макетов российских танков в США. Техника 11-го бронекавалерийского полка армии США получила вращающиеся башни и современные прицельные приспособления.

В октябре GaardTech представила подвижный макет танка Т-14 «Армата». Компания из города Брисбен создает макеты военной техники для нужд Сил обороны Австралии.

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Даниил Иринин
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