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«Циркон» назвали заменой военных баз за рубежом

Глава комитета Госдумы Картаполов: «Циркон» заменит для России зарубежные военные базы

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» лишают Россию необходимости в размещении военной инфраструктуры за рубежом. Дальность ракет позволяет российским кораблям стать заменой зарубежных военных баз. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире программы «Соловьев.Live», передает РИА Новости.

Картаполов отметил, что наличие гиперзвуковых ракет делает ненужным размещение российских военных баз на Кубе и в Венесуэле. По его словам, надводный корабль или подводная лодка с ракетами «Циркон» может выполнять задачи, находясь в любой точке Атлантического океана.

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Глава комитета Госдумы подчеркнул, что база не только несет угрозу, но и является уязвимым «неподвижным объектом».

Ранее в России рекомендовали принять на вооружение надводных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России гиперзвуковою ракету «Циркон».

В декабре 2021 года в пресс-службе Северного флота сообщили, что в ходе испытаний ракету «Циркон» почти десять раз успешно запустили с надводного корабля.

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Даниил Иринин
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