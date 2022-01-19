Специалисты ГК Бамтоннельстрой-Мост получили государственные награды

Министр транспорта России Виталий Савельев вручил государственные награды 56-ти специалистам Группы компаний Бамтоннельстрой-Мост (ГК БТС-МОСТ), крупнейшего в РФ строительного предприятия. Торжественная церемония вручения состоялась 19 января 2022 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами за большой вклад в строительство социально значимых объектов РФ 32-х специалистов ГК БТС-МОСТ, а также распоряжение о награждении Почетными грамотами и Благодарностями президента РФ 24-х работников ГК БТС-МОСТ.

Так орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени награждены советник председателя совета директоров по тоннельным проектам АО «БТС-МОСТ» Василий Фомин и первый заместитель генерального директора АО «СТРОЙ-ТРЕСТ» (входит в ГК БТС-МОСТ) Олег Фердман. Советник гендиректора АО «БТС-МОСТ» Владимир Лобанов получил орден Александра Невского.

Ордена Дружбы вручены замгендиректора по международному сотрудничеству АО «УФСК МОСТ» (входит в ГК БТС-МОСТ) Ольге Водневой, замгендиректору по специальным проектам АО «БТС-МОСТ» Александру Вольнову и замгендиректору по сопровождению проектов АО «БТС-МОСТ» Андрею Аникину.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени вручены замгендиректора по корпоративному управлению

АО «БТС-МОСТ» Марии Аничкиной и главному технологу АО «СТРОЙ-ТРЕСТ» Виктору Рындычу.

Генеральный директор АО «БТС-МОСТ» Александр Попов и генеральный директор АО «СТРОЙ-ТРЕСТ» Вячеслав Кокуровский получили звание «Заслуженный строитель РФ».

Почетной грамотой президента РФ награжден замгендиректора по перспективным проектам АО «БТС-МОСТ» Роман Наврузов.

Группа компаний Бамтоннельстрой-Мост, являясь крупнейшим в России строительным предприятием, обладает уникальными специалистами в области тоннелей, больших и малых мостов, железных и автомобильных дорог, портов, причалов, гидротехнических сооружений, взлетно-посадочных полос.

ГК БТС-МОСТ основано в 1975 году — приказом №12 Министерства транспортного строительства СССР было организовано Управление строительства (УС) «Бамтоннельстрой» для строительства тоннелей на Байкало-Амурской магистрали. Легендарная стройка подарила «Бамтоннельстрою» трех Героев Социалистического Труда и свыше 5 400 награжденных государственными наградами.

За 46-летнюю историю компании специалисты ГК БТС-МОСТ:

построили более 100 километров тоннелей, в том числе Северомуйский (15,3 километра), Первый Байкальский (6,7 километра) и Второй Байкальский (6,7 километра);

построили объекты на 15 из 17 железных дорог РФ;

построили и реконструировали свыше 2 800 мостов, в том числе мост на о. Русский, изображенный на купюре номиналом 2000 рублей, и первый трансграничный автодорожный мост Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР);

выполнили дноуглубительные работы объемом 70 миллионов кубометров при строительстве морского порта Сабетта;

построили совмещенную трассу Адлер — «Альпика Сервис».