В Госдуме отреагировали на шутку ЦСКА о Наташах в презентации новичка из Турции

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на скандал в российском футболе из-за презентации турецкого новичка ЦСКА Юсуфа Языджи. Об этом сообщает Sport24.

Милонов назвал действия пресс-службы ЦСКА негодяйством и увидел в шутливом посте попытку оскорбить россиянок, приравняв их к проституткам. «Собирательный образ Наташи — унижение достоинства», — убежден парламентарий.

В ЦСКА уже извинились за подобную презентацию новичка. Глава CSKA TV Катерина Кирильчева отметила, что подобная публикация изначально не планировалась и была сделана на фоне дефицита времени. Позже сотрудники, на которых была возложена ответственность за пост, были отстранены.

Ранее 19 января в Instagram ЦСКА появился ролик с шуточной перепиской клуба с Языджи. В ней футболисту сообщили, что в России «много Наташ». Спустя полчаса публикация была удалена. Ее успели посмотреть более 10 тысяч раз.