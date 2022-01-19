ЦСКА представил новичка из Турции шуткой про Наташ и удалил пост

Московский ЦСКА поприветствовал турецкого новичка клуба Юсуфа Языджи и представил его постом в Instagram. На это обратили внимание в Telegram-канале 360.

Ответственные за ведение социальных сетей ЦСКА представили скриншот вымышленной переписки, где 24-летнему турецкому полузащитнику дают понять, что в России «много Наташ». В ответ на эту шутку Языджи якобы пишет: «Пять минут. Я уже в пути!»

Публикация была удалена из аккаунта через 30 минут. Ее успели посмотреть более 10 тысяч пользователей.

О переходе Языджи в ЦСКА было объявлено ранее 19 января. Он будет выступать за столичный клуб на правах аренды до окончания нынешнего сезона.

Языджи перебрался в ЦСКА из французского «Лилля». В нынешнем сезоне на его счету один гол и один результативный пас в 21 матче за команду. «Лилль» стал первым зарубежным клубом в карьере Языджи, до этого он выступал за турецкий «Трабзонспор».