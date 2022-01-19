Раскрыт первый девайс Samsung с «монобровью»

Первым устройством Samsung с экранным вырезом окажется планшет Galaxy Tab S8 Ultra. Об этом сообщает издание 91Mobiles.

Изображение неанонсированного планшета обнаружили на сайте технической поддержки пользователей Samsung. Раскрывшие девайс журналисты отметили, что аппарат имеет экранный вырез, расположенный в верхней части передней панели. Предположительно, в этом месте находится фронтальная камера планшета. В настоящий момент изображение устройства удалено — судя по всему, Samsung показала его на своем сайте случайно.

Специалисты считают, что планшет получит название Galaxy Tab S8 Ultra. Согласно слухам, гаджет выйдет с 14,6-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 2960x1848 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, стилусом S Pen. Девайс будет иметь до 16 гигабайт оперативной и до 512 гигабайт встроенной памяти, поддержку 5G, аккумулятор емкостью 11 200 миллиампер-часов. На задней панели расположится двойная камера с объективами разрешением 13 и 6 мегапикселей.

Кроме флагманского Galaxy Tab S8 Ultra в линейку войдут планшеты Tab S8 и Tab S8 Plus. Базовый девайс получит 11-дюймовый IPS-экран, модель Tab S8 Plus будет оснащена OLED-дисплеем на 12,7 дюйма. Анонс устройств ожидается в феврале.

Впервые о том, что Samsung готовит планшет с «монобровью», в октябре сообщил инсайдер OnLeaks. По его словам, корейская компания начала разработку данного устройства задолго до того, как Apple показала свой ноутбук с экранным вырезом.