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Вирусолог предрек Москве до 50 тысяч случаев коронавируса в сутки

Вирусолог Чумаков: число случаев коронавируса Москве может вырасти до 50 тысяч в сутки

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Москве во время вспышки омикрона может вырасти до 50 тысяч человек в сутки. Таким мнением в разговоре с Лентой.ру поделился доктор биологических наук, профессор и вирусолог Петр Чумаков.

В четверг, 20 января, оперштаб по борьбе с коронавиусной инфекций сообщил, что количество выявленных случаев коронавируса в столице за последние сутки составило 11 557, что является абсолютным рекордом с начала пандемии. По сравнению с предыдущими сутками число новых заражений выросло почти на три тысячи.

Моя интуитивная оценка, что мы можем увидеть цифры в Москве до 50 тысяч зараженных в сутки

Петр Чумаковвирусолог

При этом специалист отметил, что такая вспышка в столице вряд ли продлится долго. Он ожидает, что волна омикрона продержится в Москве не более месяца, а пиковые значения пойдут на спад уже к середине февраля.

Общее число заболевших в столице составило 2 124 927 человек. За 24 часа в Москве скончались 70 человек, 2307 горожан были выписаны из больниц после прохождения лечения от коронавируса. По всей стране за последние сутки выявили 38 850 новых случаев инфекции. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 10 938 261.

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Роман Кирьянов
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