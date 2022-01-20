Бывший игрок «Спартака» рассказал о реакции Черчесова на шутки

Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко рассказал о реакции Станислава Черчесова на шутки. Его слова доступны на YouTube-канале Глеба Чернявского.

«Шутить над Черчесовым было совершенно невозможно. На тренировках не должно быть улыбок. Если Черчесов видел чью-то улыбку на тренировке, у него сразу усы топорщились», — поделился Калиниченко. Футболист отметил, что тренеру не нравились молодые Александр Прудников и Артем Дзюба, которые были веселыми.

Калиниченко заявил, что считает Черчесова хорошим тренером. «Кому-то подход его может нравиться, а кому-то может не нравиться. На кого-то авторитарность его давит, кого-то угнетает, а кому-то это наоборот надо. Мне было вполне комфортно», — заметил он.

Черчесов возглавлял «Спартак» в сезоне-2007/2008. Помимо красно-белых, он тренировал «Терек», «Амкар», московское «Динамо» и польскую «Легию».

С 2016-го по 2021 год Черчесов был главным тренером сборной России. После ухода из национальной команды тренер возглавил венгерский «Ференцварош».