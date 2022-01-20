Путин присвоил главе «Газпрома» звание Героя труда

Главе «Газпрома» Алексею Миллеру присвоено звание Героя труда, следует из указа президента России Владимира Путина. В документе отмечается, что Миллер награжден за «особые заслуги перед государством и народом».

Согласно закону, звание присваивают гражданам, которые «добились выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, в том числе в развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорта, строительства, науки, культуры, образования и здравоохранения, а также иных областей деятельности».

Награда вручена в преддверии 60-летнего юбилея Миллера 31 января. «Газпром» он возглавляет с 2001 года. Среди его наград — ордены «За заслуги перед Отечеством» I и IV степеней, медаль ордена "3a заслуги перед Отечеством" II степени.