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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» отреагировал на истерику Роналду после замены

Тренер МЮ Рангник о реакции Криштиану Роналду на замену: я и не ждал объятий

Фото: Ian Walton / Reuters

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался об отношениях с нападающим Криштиану Роналду. Его слова приводит The Athletic.

«Я и не ждал, что он будет обниматься со мной после замены. Я знаю, как мыслят игроки-бомбардиры. Я бы не отказался от такого решения еще раз», — отреагировал специалист на истерику португальца после замены. Тренер объяснил, что заменил Роналду из-за того, что тот не играл полторы недели из-травмы. Он подчеркнул, что за шесть недель работы в команде у него не возникало проблем с футболистом.

Роналду устроил истерику после того, как главный Рангник заменил его в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Брентфорда». Футболист кинул на землю переданную ему куртку и сел на ступеньку возле скамейки запасных. Он помог команде увеличить счет до 2:0, когда отдал результативную передачу одноклубнику Мейсону Гринвуду. Встреча завершилась победой МЮ со счетом 3:1.

20 января стало известно, что Роналду может покинуть английский клуб, если команда не выйдет в Лигу чемпионов. Он намерен побить рекорд бывшего игрока мадридского «Реала» Франсиско Хенто, выигрывавшего турнир шесть раз.

Анастасия Борисова
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