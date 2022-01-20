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Роналду устроил истерику после замены в матче АПЛ

Роналду устроил истерику после того, как главный тренер МЮ Рангник заменил его в матче АПЛ
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Ian Walton / Reuters

Нападающий Криштиану Роналду устроил истерику после того, как главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заменил его в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Брентфорда». Об этом сообщает Russia Today.

Роналду помог команде увеличить счет до 2:0, когда отдал результативную передачу одноклубнику Мейсону Гринвуду. Однако после этого на 71-й минуте встречи тренер заменил его на Гарри Магуайра.

Португалец оказался недоволен таким решением. Он медленно покинул поле, говоря что-то себе под нос. После этого футболист кинул на землю переданную ему куртку и сел на ступеньку возле скамейки запасных.

Ранее 20 января стало известно, что Роналду может покинуть английский клуб, если команда не выйдет в Лигу чемпионов. Он намерен побить рекорд бывшего игрока мадридского «Реала» Франсиско Хенто, выигрывавшего турнир шесть раз.

Матч 17-го тура АПЛ завершился со счетом 3:1 в пользу МЮ. Клуб занимает седьмое место в турнирной таблице.

Дарья Коршунова
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